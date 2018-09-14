Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çorlu'nun Hıdırağa ile Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.T, Ö.Ç, Ö.A, M.B, T.B, İ.A, F.K, Ş.Ç ve S.T gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

