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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çorlu'nun Hıdırağa ile Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.T, Ö.Ç, Ö.A, M.B, T.B, İ.A, F.K, Ş.Ç ve S.T gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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