Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda I.B, B.A, E.C, İ.Ç. ve S.E. gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, 210 gram eroin ve 11 fişek bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

