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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

Hayrabolu'da 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 37 kilo 240 gram esrar ve 16 bin 480 kök kenevir ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kilo 240 gram esrar ve 16 bin 480 kök kenevir ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakavak Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlar ile kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 37 kilo 240 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar 16 bin 480 kök kenevir ve bitkinin yetiştirilmesinde kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.U, İ.K, C.L. ve Ç.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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