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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada bir miktar satışa hazır halde kokain , 247 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 365 lira ele geçirdi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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