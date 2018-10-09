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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 293 gram eroin yakalanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 293 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine giden 34 KV 2529 plakalı otomobille uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, ilçeye bağlı Karadeniz Mahallesi TOKİ kavşağında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 293 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, O.T. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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