Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 293 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine giden 34 KV 2529 plakalı otomobille uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, ilçeye bağlı Karadeniz Mahallesi TOKİ kavşağında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 293 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, O.T. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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