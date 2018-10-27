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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde üzerinde eroin bulunan bir kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinden bir miktar eroin bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda üzerinden satışa hazır 99 fişek eroin maddesi çıkan S.K. gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Çorlu Tekirdağ uyuşturucu operasyonu

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