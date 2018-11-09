Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanıldığı ve satışının yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili B.D, R.D, M.B, M.T, S.P, A.A ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

