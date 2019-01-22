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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kullanıcılara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ay boyunca yaptıkları çalışma sonucu başlatılan operasyonda, T.T. ve B.D'yi gözaltına alırken, adreslerdeki aramalarda, 459 gram metamfetamin, 810 gram eroin, uyuşturucu kullanma düzeneği ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 150 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye çıkarılan T.T. ve B.D. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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