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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 10:35 | Son Güncelleme

Operasyonda 8 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kullanıcılara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ay süren inceleme sonucu başlatılan operasyonda, Süleymanpaşa ilçesinde S.D, İ.K, A.İ.K, E.D, D.K, H.K, Y.Y, ve P.K.Y'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, eroin ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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