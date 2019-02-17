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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 21:19 | Son Güncelleme

Çorlu'da polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde, bir kilogram eroin ele geçirildi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bir kilogram eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan eroin getirileceği ihbarını aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüpheli aracı, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 paket halinde bir kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu eroin Tekirdağ

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