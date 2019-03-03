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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Çorlu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç'nin Hıdırağa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, çorap içerisine gizlenmiş 22 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 555 lira ve 3 cumhuriyet altını ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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