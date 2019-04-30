Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılan ve kullanıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 kişiyi gözaltına alan ekipler, 6 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 211 uyuşturucu hap, kullanıma hazır kokain, bonzai, kumar makinesi ve bilgisayar ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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