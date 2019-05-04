Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa ve Çorlu'da belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 30 fişek kokain, 211 uyuşturucu nitelikli hap, kenevir, skunk, 5 av tüfeği ve 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

