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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

Kapaklı ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen D.R, K.C, S.B. ve B.Ç'yi teknik takibe aldı.

Ekipler, şüphelileri ilçe girişinde bir araç içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada 88 uyuşturucu hep ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kapaklı operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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