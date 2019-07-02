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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fişek" olarak tabir edilen kullanıma hazır uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 67 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 bin 430 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ç. ve D.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

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Tekirdağ tutuklama uyuşturucu

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