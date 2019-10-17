Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği, narkotik köpekleri "Kiraz" ve "Larissa"nın da kullanıldığı operasyonda koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı. Adreslerde bir miktar skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan V.K, S.K, A.Ö, H.A, G.A. ve T.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin son bir ayda aynı mahallede uyuşturucuyla mücadele kapsamında 90 kişi hakkında işlem yaptığı, bu kişilerden 23'ünün tutuklandığı, operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ile silah, mühimmat ve para ele geçirildiği bildirildi.

