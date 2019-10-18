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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği, narkotik köpekleri "Kiraz" ve "Larissa"nın da kullanıldığı operasyonda, koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 7 mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen ses kolonları, araba aküsü, 4 fişek kokain ve 30 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde de Altınova ve Aydoğdu mahallelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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4 gözaltı Çorlu operasyon

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