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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit edilen B.Ö. isimli şahsın iki ikameti ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, fişeklenmiş halde 49 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik kannabinoid) maddesi, 430.7 gram bonzai, 109 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak B.Ö. isimli şahsın yakalanması için çalışma sürüyor.

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