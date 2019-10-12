Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddiasıyla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda S.A, G.K, M.K, U.K, H.K, M.Ö, S.E, O.Ü, K.K, S.K, Y.Ü. ve Z.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

