Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi yakalandı

Tekirdağ genelinde polis ekiplerince uyuşturucu olaylarına karşı yapılan çalışmalarda 17 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında şüpheli K.D., E.D., M.K.G., E.K. ve A.S. isimli şahıslardan 5 fişek (2,80 gram) uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

7 kişi yakalandı

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.K., S.K., R.E., G.K., İ.K. O.S. ve S.K. isimli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalar neticesinde 33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 15 fişek (8,45 gram) eroin maddesi, 4,20 gram esrar maddesi, 1,78 gram skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 170 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili S.K. ve S.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan diğer şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.