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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 19 gram eroin ile 2,48 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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18 gözaltı Çorlu uyuşturucu operasyonu

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