Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin sabaha karşı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 250 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Eve sabaha karşı operasyon düzenleyen polis, çamaşırlar arasına gizlenmiş 25 şeffaf poşette 1 kilo 250 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucunun sahibi olduğu öne sürülen S.A. ile Y.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
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