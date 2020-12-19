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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

19.12.2020 12:46 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’da şehrin göbeğinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı.

Tekirdağ’da şehrin göbeğinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı. Olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan C.E. ve M.C.A. isimli şahıslardan, 1 adet plastik kutu icinde 1,7 gram metamfetamin maddesi, 1 adet içerisinde uyuşturucu içmekte kullanılan cam düzenek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 10 adet 9 mm dolu fişek ele geçirildi.
Konu ile ilgili C.E. ve M.C.A. isimli şahıslar yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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