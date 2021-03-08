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  4. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

08.03.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu madde ve paralarla yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu NSM Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu madde ve paralarla yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu NSM Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 147 fişek uyuşturucu maddelerden eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 510 TL para ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan T.Ç. ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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