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  4. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

29.12.2020 13:01 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi’nde durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde arama yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi’nde durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 2 poşet halinde toplam 200 gram uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen S.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, daralı 4.80 gram uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, fişeklenmiş halde 1 fişek (daralı 1.20 gr.) uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan defter kağıtları ve 1 adet makas, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL para ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi TOKİ ışıklı kavşakta da durdurulan bir araç ile araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında sigsauer marka tabanca bu tabancalar ait 2 adet şarjör ve 16 adet fişek ele geçirildi.

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