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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

09.03.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ile yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ile yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahsın ikametinde yapılan aramada, daralı 38.20 gram ve 1 fişek eroin maddesi, 48 fişek bonzai, 1 fişek esrar, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 2 adet makas, ölçek, kesilmiş defter sayfaları, kağıt peçete ve çok sayıda renkli saç tokası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 145 TL para ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan Ş.T., S.S.Ç. ve C.P.T. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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