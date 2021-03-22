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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

22.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Kore mahallesinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Kore mahallesinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Şahıslardan ruhsatsız tabanca ve 47 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çoraplardan uyuşturucu çıktı
Yine Kore mahallesinde Narkotik Şube tarafından yapılan çalışmalarda da çoraplara gizlenmiş 125 fişek bonzai, 21 fişek eroin, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 1 adet makas, kağıt peçeteler, kesik defter sayfaları, eldivenler ve çok sayıda renkli saç tokası ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak firari G.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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