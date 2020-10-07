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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince projeli çalışmalar kapsamında 4 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla tespit edilen 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 8 fişek ve ayrı 1 poşet içerisinde toplam daralı 16,6 gram sentetik bonzai maddesi, 4 fişek toplam daralı 2,0 gram metamfetamin maddesi, 1 fişek daralı 0,2 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek, 1 adet av tüfeği bulunarak el konuldu.
Konuyla ilgili hedef şüpheli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, firari bir şahsın yakalanması için çalışmalara başlandı.
Polis ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 ayrı şahsa yönelik çalışmalarda da 2 fişek halinde daralı 3 gram eroin maddesi ve 3 fişek halinde daralı 5.43 gram toz esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 12 adet 7.65 çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 8 adet av fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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