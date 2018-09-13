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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A.'yı teknik ve fiziki takibe alıp, ticari taksiyle Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı yakınlarında 2 alıcıya uyuşturucu madde satacağını saptadı. Bölgede önlem alan polis, buluşma noktasına ticari taksiyle gelen A.S., yanında bulunan M.A., D.K. ve B.C.'yi yakaladı. A.S.'nin üzerinde 10 fişek halinde 16,51 gram eroin ile uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 1275 lira para ele geçirildi.
Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki ayrı bir uyuşturucu operasyonunda yarısı satışa hazır halde fişeklenmiş 594,85 gram sentetik kannobionit maddesi ele geçirilirken, Ö.Ç. (23) ve Ö.A. (19) gözaltına alındı.
İki operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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