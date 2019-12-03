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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen beş ilçedeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet gözaltı Tekirdağ uyuşturu

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