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  4. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen iki şahsın üzerinde ve bir ikamette çeşitli aramalar yapıldı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen iki şahsın üzerinde ve bir ikamette çeşitli aramalar yapıldı. Aramalarda 22 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 1 fişek uyuşturucu maddelerden skunk maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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