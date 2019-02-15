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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 580 gram bonzai, 34 fişek eroin, bir tabanca, bir tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 920 lira para ele geçiridl. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

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