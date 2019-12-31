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  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.C, B.G, G.K, E.K, E.M, U.G, Y.E.Ç. ve O.G'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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