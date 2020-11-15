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Tekirdağ’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

15.11.2020 13:38 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Tekirdağ NSM) Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Tekirdağ NSM) Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.
Halk arasında ’Kore Mahallesi’ olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’ndeki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler B.P. ile M.B.’nin adreslerine baskın gerçekleştirerek arama yaptı.
Yapılan aramalarda kullanıma ve satışa hazır şekilde fişeklenmiş 81 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri M.B. ve B.P. adlı şüphelileri de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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