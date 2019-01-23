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Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar eroin ile 189 adet uyuşturucu hap geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar eroin ile 189 adet uyuşturucu hap geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından belirlediği şüphelilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda
S.D., İ.K., A.İ.K., E.D., D.K., H.K., A.İ. ve O.T., Tekirdağ'da H.Y. ile P.Y. ise İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet içlerinde erimiş halde metamfetamin maddesi bulunan içme düzenekleri, 2 adet poşet parçası içinde 1 gram eroin, 189 adet hap, 9 adet kağıt ve poşet içinde 7 gram metamfetamin maddesi, 2 fişek halinde 2 gram kubar esrar, 8 adet iğnelerin içinde sıvı halde eroin maddesi, 0,5 gram eroin maddesi, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan tüp şeklinde cam aparat, 2 adet uyuşturucu içmekte kullanılan kaşık, 100 adet uyuşturucu içmek için kullanılacağı değerlendirilen içleri boş iğne ele geçirildi.
Şüphelilerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

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