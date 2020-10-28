Tekirdağ’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 100 polisle uyuşturucu tacirlerine şafak vakti drone destekli operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 100 polisle şafak vakti Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’ne baskın yapıldı. Operasyonda polis ekiplerince hedef adreslere tek tek girildi. Drone destekli operasyonda uyuşturucu madde arama dedektörü Larissa ile adreslerde arama yapıldı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, kasten yaralama, hırsızlık suçlarından aranan toplam 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir kurusıkı tabanca ele geçirilerek, gerekli yasal işlemler yapıldı. Yakalanan 15 şüpheli, Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

