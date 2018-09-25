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Tekirdağ'da uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 18:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda esrar ve tarlalara ekili Hint kenevirleri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda esrar ve tarlalara ekili Hint kenevirleri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Karakavak Mahallesi Öküzcü mevkiinde tarlalara Hint keneviri ektiğini belirledi. Jandarma ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ekimi yapan şüphelilerin E.U. (37), İ.K. (50), C.L. (35) ve Ç.C. (31) olduğunu belirledi. Jandarma mahkemeden alınan izinle bölgede bulunan tarlalar ve şüphelilere ait evlerinde narkotik dedektör köpeklerle yaptığı aramada 37 kilo 240 gram kubar, 300 gram toz esrar ile 16 bin 480 kök kenevir, tarlaları sulamada kullanılan su motoru, 200 metre su borusu ve 5 fıskiye ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltıTekirdağ'da uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı

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