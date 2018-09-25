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Tekirdağ'da uyuşturucuya 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ il merkezi ve Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucuya 12 tutuklama

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ il merkezi ve Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaklaşık 100 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu düzenledi. Daha önce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, sorgularının ardından Çerkezköy ve Tekirdağ'da adliyelere sevk edildi. Şühelilerden 12'si tutuklanıp cezaevine konurken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ'da uyuşturucuya 12 tutuklama

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