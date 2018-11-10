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Tekirdağ'da uyuşturucuya 15 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi.

Tekirdağ'da uyuşturucuya 15 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce önceki gün uyuşturucu satıldığı belirlenen Aydoğdu Mahallesi'ne yaklaşık 200 polisin katıldığı, helikopter destekli şafak operasyonu düzenlendi. 26 evde yapılan aramalar sonucu 16 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan ve firar eden 6 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

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Tekirdağ'da uyuşturucuya 15 tutuklamaTekirdağ'da uyuşturucuya 15 tutuklamaTekirdağ'da uyuşturucuya 15 tutuklama

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