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  4. Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor.

Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Düzenlenen çeşitli operasyonlar ve denetimlerle durdurulan şahıslar üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar esnasında 10 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri başlatıldı.
Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan R.İ, C.M.ve H.Ç. isimli şahıslar üzerinde yapılan arama neticesinde 2 fişek(2,57 gr) Metamfetamin maddesi ve 2 fişek (4 gr) Esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma işlemleri başlatıldı.
Süleymanpaşa İlçesi Muratlı Caddesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan A.U. ve S.B. isimli şahıslar üzerinde yapılan arama neticesinde 8 fişek (5,5 gram ) Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 fişek (0,8 gram ) Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Süleymanpaşa Ortacami Mahallesinde uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar esnasında şüphe üzerine durdurulan üç şahsın üzerinde 3 fişek (1,7 gr ) Bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.
Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesinde polis ekiplerince uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda önceden bilinen şahıslar ve adreslerde yapılan aramalar neticesinde 45 adet uyuşturucu madde niteliğindeki hap,1.50 gram kokain maddesi 0.5 gram skunk maddesi, 51 gram bonzai maddesi, 19.05 gr eroin maddesi,3 adet av tüfeği ,8 bin 640 TL nakit para ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bir çok malzeme ele geçirildi. Olaya ilişkin 12 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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