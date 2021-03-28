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Tekirdağ’da vahşet: Cinayete define kurgusu

28.03.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde öldürdüğü sevgilisini gömdüğü çukurdan çıkarmak isteyen zanlıyı, yardım istediği kepçe operatörü ele verdi.Olay, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yençiftlik Mahallesi kırsal bölgede meydana geldi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde öldürdüğü sevgilisini gömdüğü çukurdan çıkarmak isteyen zanlıyı, yardım istediği kepçe operatörü ele verdi.
Olay, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yençiftlik Mahallesi kırsal bölgede meydana geldi. İddiaya göre ilçede yaşayan K.K. birliktelik yaşadığı Yeter Yılmaz’la ilçe dışındaki araziye gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile K.K., Yeter Yılmaz’ı silahla öldürdükten sonra bölgede bulunan bir çukura gömdü. K.K. daha sonra Yılmaz’ı öldürdüğü tabancayı da göle atarak, delileri ortadan kaybetmeye çalıştı.
K.K. olayın üstünü iyice kapatmak amacıyla iddiaya göre oğlunun da yardımıyla buldukları bir iş makinesinin operatörüne, definecilerin tarlasına zarar verdiğini ve tarlayı düzelttirmek istediklerini iletti. Bunun üzerine iş makinesi ile Yeter Yılmaz’ı gömdüğü yeri iyice kapattırarak K.K., bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından tekrar iş makinesi operatörüne giden K.K. yaptığı olaya pişman olunca, orada bir ceset olduğunu ve 5 bin lira karşılığında cesedi çıkarmasını istedi. Duydukları karşısında şaşkınlık geçiren kepçe operatörü ‘Ben iş makinesini alıp geliyorum’ dediği iddia edilerek jandarmanın yolunu tuttu.
Kısa sürede bölgeye giden jandarma ekipleri, kapatılan çukurda Yeter Yılmaz’ın cansız bedenine ulaştı. Korkutucu cinayetle ilgili K.K., oğlu A.K. kepçe operatörü Ö.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi.

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