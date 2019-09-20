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Tekirdağ’da vinç şarampole devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir vinç şarampole devrildi.

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir vinç şarampole devrildi. Devrilen vinçte sürücü dahil 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Uzunhacı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şahin yönetimindeki 41 D 0339 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü Mehmet Şahin ile o an vinçte bulunan Tahsin Çoban ve Selvi Çoban yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince vinçten çıkarılırken, ambulansla en yakın hastaneye nakledildi. Devrilen vinç de çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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