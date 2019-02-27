HABER

Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da son günlerde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da son günlerde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının olumsuz etkilendiği Malkara ve Saray ilçeleri başta olmak üzere il genelinde ormanlık alanlar ve yüksek kesimlere yem ve yiyecek bıraktı.
Yaban hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı yüksek kesimler ve ormanlık alanlarda 100 kilogram yonca, fiğ, kenevir, buğday gibi karışımlardan oluşan hayvansal yem, pazar artığı ve saman gibi çeşitli yiyecekler bırakıldı.
Yemlemenin yapıldığı bölgelerde bulunan yöre halkı da bilgilendirilerek, duyarlı olmaları istendi.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıTekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
Ağır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyorAğır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyor
Sağlık-Sen taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ilettiSağlık-Sen taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Antalya'daki 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

7 ayrı suçtan aranan zanlı böyle yakalandı

7 ayrı suçtan aranan zanlı böyle yakalandı

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Berkin Elvan davasında keşif kararı

Berkin Elvan davasında keşif kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.