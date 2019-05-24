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Tekirdağ’da yakalanan DEAŞ’lı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından fiziki takibe alınan M.A. yapılan operasyonla yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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