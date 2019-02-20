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Tekirdağ’da yalnız bırakılan çocuk evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi.Yangın, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi.
Yangın, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Evde 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu fark eden vatandaşlar, çocuğu kendi imkanları ile kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını söndürdü. Yangında dairede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangını çocuğun çıkardığı iddia edildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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