Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapan Onur Yavuz(33), kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra ters rüzgara yakalanınca, savrulup ağaçlık bölgeye düştü. AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Onur Yavuz'un ayağında kırık olduğu belirtildi.
İstanbul'dan yamaç paraşütü yapmak için Şarköy ilçesinin Uçmakdere Ayvasıl Tepesi'ne gelen Onur Yavuz, tek başına atlayış yaptıktan bir süre sonra ters rüzgara yakalandı. Paraşütünü kontrol edemeyen sporcu, bir süre savrulduktan sonra tepenin altındaki ağaçlık bir bölgede yere çakıldı. Aynı bölgede atlayış yapan diğer arkadaşları Yavuz'un düştüğünü görerek jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
AFAD, Jandarma ve Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile Yavuz'un bulunduğu yere ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından, Onur Yavuz, sedye ile tepeye çıkarılarak ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde genç sporcunun çeşitli yerlerden hafif yaralandığı ve bir bacağında kırık olduğu belirlendi.
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