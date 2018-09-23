Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yamaç paraşütü yaptığı sırada ormanlık alana düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uçmakdere Mahallesi'ndeki paraşüt alanından kalkış yapan Onur Yavuz (33), bir süre havada kaldıktan sonra inmek istedi.
İniş yapacağı sırada dengesini kaybeden Yavuz, ormanlık alana düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan Yavuz, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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