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Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Şarköy'de yamaç paraşütü yaptığı sırada ormanlık alana düşen kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yamaç paraşütü yaptığı sırada ormanlık alana düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Uçmakdere Mahallesi'ndeki paraşüt alanından kalkış yapan Nedim Küçük (56), bir süre havada kaldıktan sonra inmek istedi.

İniş yapacağı sırada dengesini kaybeden Küçük, ormanlık alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan Yavuz, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ergene işçi zehirlenme Tekirdağ

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