Tekirdağ'da 'yasak avlanma ve rüşvet' operasyonu: 20 gözaltı

Ruhan YALÇIN- Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yasak olan bölgede balık tutmak için özel güvenlik ve 3 sahil güvenlik personeline rüşvet verildiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince 5 ilde düzenlenen operasyonda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 3 personelin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 2 uzman ve 1 astsubay başçavuş ile Marmara Ereğlisi sahilindeki bir petrol firmasının özel güvenlik personelinin, yasak bölgelerde balık tutmak isteyen tekne balıkçılarından rüşvet aldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan 4 aylık teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri, rüşvet verdiği öne sürülen aralarında İstanbul'un Silivri ilçesi, Antalya ve Marmara Ereğlisi ilçesinin de bulunduğu 5 ilde oturan tekne balıkçıları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 3 kişi ve petrol firmasının özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüpheliler yasak bölgede avlanabilmek için rüşvet vermek ve almakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

