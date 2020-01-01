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  4. Tekirdağ'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Tekirdağ'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 77 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan Melek Bayrak'ın sabah yatağında olmadığını fark eden Türkmenistan uyruklu bakıcısı Kunduz Jorayeva, durumu yakınlarına bildirdi.

Bayrak'ın yakınları, yaşlı kadını apartmanın bahçesinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayrak'ın öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi morga konuldu, polis ekipleri bahçede inceleme yaptı.

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Çorlu Melek Bayrak ölü Tekirdağ yaşlı kadın

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